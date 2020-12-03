Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект об отмене высшего образования для помощников народных депутатов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документ № 3644-д 239 голосами был принят за основу и 235 голосами – в целом.

Так, до сих пор помощником-консультантом народного депутата мог быть лишь гражданин Украины, имеющий среднее специальное или высшее образование и свободно владеющий государственным языком. Это прописано в статье 34 закона “О статусе народного депутата Украины”.

Согласно принятому сегодня законопроекту № 3644-д, помощником-консультантом народного депутата “может быть лишь гражданин Украины, который свободно владеет государственным языком”. Норму об образовании убрали.

Отдельно указано, что помощники-консультанты нардепов работают по срочному трудовому договору (на постоянной основе или по совместительству) либо же на общественных началах.

Помощник без образования может работать только на общественных началах. Для тех помощников, которые работают по срочному трудовому договору, обязательным является требование о “высшем образовании степени младшего бакалавра или бакалавра”. То есть Рада разрешила нардепам нанимать себе в помощники людей без диплома о полном высшем образовании (без степени магистра).

В законопроекте также говорится, что исключительно за счет и в пределах общего фонда, установленного нардепу на год для оплаты труда его помощников-консультантов, он распределяет средства для выплаты своим помощникам:

• заработной платы;

• материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов;

• зарплаты за время отпуска;

• материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного основного отпуска;

• денежной компенсации, предусмотренной за все неиспользованные дни ежегодного основного отпуска и дополнительного отпуска.

Указанные выплаты осуществляет Аппарат ВР по представлениям нардепа.