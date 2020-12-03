Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №3403 проголосовал 271 нардеп.

Согласно пояснительной записке, документ будет способствовать “развитию пулевой стрельбы и биатлона в стране, проведению полноценного учебно-тренировочного процесса в учреждениях физической культуры и спорта, непосредственной подготовке резерва в национальную сборную команду Украины по пулевой стрельбе и биатлону, а также более качественной подготовке молодежи к службе в Вооруженных силах Украины”.

Законопроект должен урегулировать вопрос передачи боеприпасов, подлежащих утилизации, заведениям физической культуры и спорта, в структуре которых есть отделение по пулевой стрельбе и/или биатлону.

Согласно документу, боеприпасы, подлежащие утилизации, по решению Кабинета Министров будут передаваться Вооруженными силами Украины, другими формированиями отдельным учреждениям физической культуры и спорта:

• детско-юношеским спортивным школам;

• учреждениям специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения;

• школам высшего спортивного мастерства;

• центрам олимпийской подготовки;

• специализированным спортивным клубам и тому подобное.

Впоследствии боеприпасы будут использоваться в учебно-тренировочном процессе.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день в Украине в структуре 66 детско-юношеских спортивных школ всех типов есть отделение пулевой стрельбы и в 19 спортивных школах – отделение биатлона. В целом в отделениях пулевой стрельбы спортивных школ обучается около 3 тысяч воспитанников и работают 107 штатных тренеров, а в отделениях биатлона соответственно около 1130 воспитанников и 44 тренера.