Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона №3403 проголосовал 271 нардеп.
Согласно пояснительной записке, документ будет способствовать “развитию пулевой стрельбы и биатлона в стране, проведению полноценного учебно-тренировочного процесса в учреждениях физической культуры и спорта, непосредственной подготовке резерва в национальную сборную команду Украины по пулевой стрельбе и биатлону, а также более качественной подготовке молодежи к службе в Вооруженных силах Украины”.
Законопроект должен урегулировать вопрос передачи боеприпасов, подлежащих утилизации, заведениям физической культуры и спорта, в структуре которых есть отделение по пулевой стрельбе и/или биатлону.
Согласно документу, боеприпасы, подлежащие утилизации, по решению Кабинета Министров будут передаваться Вооруженными силами Украины, другими формированиями отдельным учреждениям физической культуры и спорта:
• детско-юношеским спортивным школам;
• учреждениям специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения;
• школам высшего спортивного мастерства;
• центрам олимпийской подготовки;
• специализированным спортивным клубам и тому подобное.
Впоследствии боеприпасы будут использоваться в учебно-тренировочном процессе.
Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день в Украине в структуре 66 детско-юношеских спортивных школ всех типов есть отделение пулевой стрельбы и в 19 спортивных школах – отделение биатлона. В целом в отделениях пулевой стрельбы спортивных школ обучается около 3 тысяч воспитанников и работают 107 штатных тренеров, а в отделениях биатлона соответственно около 1130 воспитанников и 44 тренера.
- Ранее и.о. генерального директора ГК “Укроборонпром” Игорь Фоменко заявил, что в Украине нет полного цикла производства боеприпасов, а единственный патронный завод остался на оккупированной территории в Луганске.