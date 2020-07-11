В понедельник, 13 июля, на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты рассмотрят отмену ограничения зарплат чиновников в 47 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Законопроект № 3708 предлагает установить, чтобы ограничение зарплат действовало не более 3-х месяцев со дня ввода. Если нардепы поддержат этот документ, то норма перестанет действовать 13 июля, поскольку ее ввели еще 13 апреля.

Напомним, что заседание созывается на 14:00 понедельника “в связи с требованием президента Украины” Владимира Зеленского.