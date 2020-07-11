Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Законопроект № 3708 предлагает установить, чтобы ограничение зарплат действовало не более 3-х месяцев со дня ввода. Если нардепы поддержат этот документ, то норма перестанет действовать 13 июля, поскольку ее ввели еще 13 апреля.
Напомним, что заседание созывается на 14:00 понедельника “в связи с требованием президента Украины” Владимира Зеленского.
- Несмотря на принятые изменения в госбюджет, согласно которым зарплата министров и чиновников не может превышать размер 10 минимальных, то есть может составить максимум 47 тысяч 230 гривен, некоторые министры Кабинета Министров в апреле получили высокие зарплаты.