Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV сообщил первый заместитель главы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко.
“Мы работаем уже 7 часов. Был небольшой перерыв на дезинфекцию, это очень важно, чтобы депутаты сохраняли возможность не заражаться коронавирусом и другими болезнями. Все работают в масках, очках, перчатках. Подводя итоги хотелось бы сказать, что то, чего Украина долгие десятки лет, — отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель,— это вскоре произойдет. Возможно сегодня, возможно, на следующие сутки, после полуночи”, — заявил Корниенко
- Ранее сегодня в Верховной Раде Украины народные депутаты заблокировали трибуну во время рассмотрения законопроекта о рынке земли.
- Национальный банк Украины ожидает утверждения Международным валютным фондом новой трехлетней программы для нашей страны. По словам главы НБУ Якова Смолия, на данный момент Фонд ожидает выполнения Украиной еще нескольких условий, в частности, принятии закона о рынке земли и закона, который запретит возвращение обанкротившихся банков на рынок. Это касается, в том числе, национализированного “ПриватБанка”.
- 30 марта парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, которые запретят возвращение национализированных банков их экс-владельцам.