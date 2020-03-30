Голосование за законопроект об открытии рынка с/х земель может произойти после полуночи 31 марта.

Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV сообщил первый заместитель главы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко.

“Мы работаем уже 7 часов. Был небольшой перерыв на дезинфекцию, это очень важно, чтобы депутаты сохраняли возможность не заражаться коронавирусом и другими болезнями. Все работают в масках, очках, перчатках. Подводя итоги хотелось бы сказать, что то, чего Украина долгие десятки лет, — отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель,— это вскоре произойдет. Возможно сегодня, возможно, на следующие сутки, после полуночи”, — заявил Корниенко

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