Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект, который касается служебных преступлений и определения существенного материального ущерба.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2621 “О внесении изменения в статью 364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности” проголосовали 288 нардепов.

Инициатором документа является президент Украины Владимир Зеленский.

Как объяснил первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель президента в ВР Руслан Стефанчук, представляя законопроект, в 2014 году вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми “была существенно усложнена квалификация совершения отдельных преступлений должностными лицами и предоставлена им возможность безнаказанно осуществлять свою деятельность”.

“Так, действия должностного лица могут быть квалифицированы как преступление по отдельным статьям Уголовного кодекса Украины исключительно при условии нанесения материального ущерба. За причинение вреда нематериального характера, нарушение прав и свобод человека и гражданина, общественной безопасности, общественного порядка, ослабление авторитета и престижа органов государственной власти или местного самоуправления должностное лицо невозможно привлечь к ответственности. Именно поэтому главой государства внесен на рассмотрение Парламента и определен как безотлагательный проект закона № 2621”, – рассказал Стефанчук.

Данным законопроектом предлагается предусмотреть, что условием квалификации преступлений по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 364-1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), 365 (превышение власти или служебных полномочий), 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги), 367 (служебная халатность) “является наличие существенного ущерба, в частности, нематериального характера”.

Законопроектом предлагается изменить редакцию пункта 3 примечания к статье 364 Уголовного кодекса, установив, что существенным ущербом в денежном эквиваленте “считается такой ущерб, который в сто и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан” (если такой ущерб имеет материальный характер).

Если же ущерб приведет к последствиям нематериального характера, то его существенность определяется с учетом конкретных обстоятельств дела (как это было предусмотрено до 2014 года).

Изменения в Уголовный кодекс должны привести уголовное законодательство Украины к европейским стандартам.