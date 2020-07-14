Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Документ № 3489 поддержали 246 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, целью проекта закона является “законодательное закрепление полномочий руководителя государственной службы в ГБР за директором Государственного бюро расследований и директорами территориальных управлений ГБР”.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский назвал законопроєкт “абсолютно техническим”. Он уточнил, что законопроект нужен для того, чтобы нормализовать назначение лиц, которые занимают должности государственной службы в ГБР.

“Небольшой технический законопроект предусматривает отнесение руководителя ГБР к руководителю государственной службы. Техничность этого законопроекта заключается в том, что сегодня директор ГБР отнесен к лицам рядового и начальствующего состава, так как директор НАБУ. Но для того, чтобы нормально происходило назначение лиц, которые занимают должности госслужбы в ГБР, нужно, чтобы он (директор Бюро, – ред.) имел статус руководителя госслужбы”, – объяснил нардеп.