Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 2732 проголосовали 296 нардепов.

“Избрать Костина Андрея Евгеньевича – народного депутата Украины, фракция политической партии “Слуга народа”, председателем комитета по вопросам правовой политики, освободив его от обязанностей заместителя председателя этого комитета”, – говорится в документе.

Соответствующие изменения были внесены в постановления Верховной Рады от 29 августа 2019 года “Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва”.

Костин стал главой комитета вместо Ирины Венедиктовой, которая сложила депутатские полномочия после того, как временно возглавила Государственное бюро расследований.

Андрей Костин прошел в Парламент по списку “Слуги народа” под номером 108. До сих пор он был замглавы комитета ВР по вопросам правовой политики.

Согласно данным движения “ЧЕСНО“, Костин – юрист, соучредитель и директор адвокатской компании “Право”.

В 2013-2016 годах он был председателем комитета по международным отношениям Национальной ассоциации адвокатов Украины. В 2012 году Костин был избран членом Совета адвокатов Одесской области, а впоследствии – заместителем председателя этого Совета. С 2000 года он является членом Международной ассоциации адвокатов (IBA).

В 2010 году Костин избирался депутатом Одесского городского совета по округу № 23 от партии “Фронт Змін”.