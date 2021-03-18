Об этом он заявил во время сегодняшнего заседания парламента, информирует корреспондент #Букв.

Заявлению предшествовало выступление нардепа от “Оппозиционной платформы – За життя” Александра Лукашева. Народный депутат утверждал, что у входа в сессионный зал ВР “потерял сознание полицейский” из-за вони от “айкосов”.

“Я хотел бы обратить коллективное внимание депутатов на то, что у правового входа в сессионный зал потерял сознание полицейский, потому что он задыхается от той вони от IQOSов. Там в кулуарах невозможно находиться. И полицейский обратился ко мне как к народному депутату с просьбой озвучить эту ситуацию. Потому что он не может дальше выполнять свои профессиональные обязанности”, – отметил Лукашев, призвав Стефанчука “сделать объявление”.

Первый вице-спикер отреагировал на это заявление.

“Вы совершенно правильно сказали. Хочу обратиться к аппарату Верховной Рады, народным депутатам: Верховная Рада не является IQOS Friendly (не одобряет курения айкосов в помещении, – ред.), поэтому я очень прошу использовать их только в отведенных местах. Я буду очень благодарен, потому что уважение прав человека начинается с того, что мы создаем необходимые возможности”, – подчеркнул Стефанчук.

Верховна Рада 18 березня

Верховна Рада 18 березня

Верховна Рада 18 березня

Верховна Рада 18 березня

Верховна Рада 18 березня

Верховна Рада 18 березня

Верховна Рада 18 березня

Верховна Рада 18 березня

Верховна Рада 18 березняВерховна Рада 18 березня

Фото: #Буквы

СПРАВКА: IQOS (произносится как “айкос”) – система нагрева табака. Во время работы прибора происходит нагрев прессованного табачного продукта и выделение аэрозолей, содержащих никотин и другие химические вещества, потребляемые курильщиками путем вдыхания через рот.

  • Ранее сообщалось, что Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №4278, а также поправку №55 к нему, которая предусматривает более постепенное повышение акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭНы).
  • Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия предлагал монобольшинству поддержать снижение роста налога на ТИЭН (IQOS и glo) до 200%, вместо 300%.