Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народных депутатов использовать IQOS ("айкосы") для курения только в отведенных для этого местах.

Об этом он заявил во время сегодняшнего заседания парламента, информирует корреспондент #Букв.

Заявлению предшествовало выступление нардепа от “Оппозиционной платформы – За життя” Александра Лукашева. Народный депутат утверждал, что у входа в сессионный зал ВР “потерял сознание полицейский” из-за вони от “айкосов”.

“Я хотел бы обратить коллективное внимание депутатов на то, что у правового входа в сессионный зал потерял сознание полицейский, потому что он задыхается от той вони от IQOSов. Там в кулуарах невозможно находиться. И полицейский обратился ко мне как к народному депутату с просьбой озвучить эту ситуацию. Потому что он не может дальше выполнять свои профессиональные обязанности”, – отметил Лукашев, призвав Стефанчука “сделать объявление”.

Первый вице-спикер отреагировал на это заявление.

“Вы совершенно правильно сказали. Хочу обратиться к аппарату Верховной Рады, народным депутатам: Верховная Рада не является IQOS Friendly (не одобряет курения айкосов в помещении, – ред.), поэтому я очень прошу использовать их только в отведенных местах. Я буду очень благодарен, потому что уважение прав человека начинается с того, что мы создаем необходимые возможности”, – подчеркнул Стефанчук.

СПРАВКА: IQOS (произносится как “айкос”) – система нагрева табака. Во время работы прибора происходит нагрев прессованного табачного продукта и выделение аэрозолей, содержащих никотин и другие химические вещества, потребляемые курильщиками путем вдыхания через рот.