Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона №3659 о внесении изменений госбюджета-2020, которым предлагали расширить направления предоставления году госгарантий по решению Кабинета Министров.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Докладчиком законопроекта выступил заместитель министра финансов Василий Шкураков.

Он отметил, что законопроект направлен на обеспечение возможности доступа к кредитным ресурсам субъектам хозяйствования микро-, малого и среднего предпринимательства – резидентам Украины путем частичного гарантирования государством долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставленных таким субъектам хозяйствования, в размере, не превышающем 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.

Принятие законопроекта также позволит ЗАО “Укргидроэнерго” продолжить активную работу по привлечению иностранных инвестиций для реализации инвестиционных проектов “Строительство Каневской ГАЭС” и “Строительство третьей очереди Днестровской ГАЭС”.

Заместитель Председателя Комитета Александр Трухин доложил решение комитета, который рекомендует Верховной Раде принять законопроект за основу и в целом с учетом предложений и выводов комитета.

На обсуждении законопроекта представители фракций высказали довольно много замечаний.

Правительственный законопроект №3659 поддержали 213 депутатов. За то, чтобы отправить проект на доработку проголосовали 272 депутата.

Кроме того Верховная Рада отклонила проект закона “О внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно внедрения механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе и урегулирования порядка уплаты налогового долга”. Правительственный законопроект №3598 набрал 215 голосов депутатов из 226 необходимых. Законопроект отправлен в комитет на доработку.

Документом предлагалось запустить новый механизм господдержки микро-, малого и среднего предпринимательства путем предоставления госгарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов, предоставленных таким хозсубъектам.