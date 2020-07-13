Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук сообщил об изменениях в повестке дня внеочередного заседания, в частности, об исключении из него проекта Постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года) №3809 и проектов закона о внесении изменения в статью 29 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 “по сроку действия ограничений при начислении заработной платы №3708 и №3708-1.

В повестку дня для принятия решения были включены проекты закона о внесении изменений в приложения № 3 и № 6 к Закону Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” относительно финансового обеспечения проведения выборов №3712 и №3712-1.