Верховная Рада приняла за основу в повторном первом чтении законопроект №2414-д "О Службе внешней разведки".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ проголосовали 273 нардепа.

В частности, предлагается изложить в новой редакции закон “О Службе внешней разведки Украины”, урегулировать вопросы правового статуса ведомства, руководства его деятельностью и общей структуры.

Документом определен правовой статус Службы внешней разведки Украины, унормирован в соответствии с Конституцией Украины вопрос руководства, а также назначение и увольнение с должностей председателя, первого заместителя и заместителей главы ведомства.

Фото: “Буквы”

Также в законе прописана общая структура Службы в соответствии с определенной президентом Украины организационной структурой и урегулирован вопрос образования территориальных подразделений учреждений, предприятий, учреждений, организаций в пределах утвержденной общей численности, определенной этим проектом закона.

Кроме того, в Заключительных положениях проекта предусмотрено синхронизированное введение в действие этого проекта в случае его принятия одновременно с вступлением в силу закона “О разведке”.