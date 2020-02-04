Верховная Рада Украины отказалась отправлять на доработку проект изменений в Конституцию о полномочиях президента образовывать независимые регуляторные органы, а также назначать руководителей НАБУ и ГБР.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 1014/П1 проголосовали 214 нардепов (при 226 минимально необходимых): 208 – от “Слуги народа”, 1 – от “Оппозиционной платформы – За життя”, 1 – от “Батькивщины”, 4 внефракционных.

Законопроект № 1014 ранее получил негативную оценку Конституционного суда. Предлагалось направить его на доработку и установить 30-дневный срок для внесения предложений и поправок.

В законопроекте № 1014 предлагалось прописать в статье 106 Основного закона два новых пункта:

• президент имеет полномочия образовывать в соответствии с законом Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей в порядке, определенном законами Украины, директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований;

• президент имеет право образовывать независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать на должности и освобождать от должностей их членов в порядке, определенном законами Украины.

Конституция Украины и регламент Верховной Рады определяют порядок изменения Основного закона.

Так, если речь не идет о вопросах, для решения которых надо проводить референдум, проект изменений в Конституцию должен набрать в Парламенте минимум 226 голосов для направления на рассмотрение в Конституционный суд.

КСУ должен опубликовать заключение относительно того, не противоречит ли инициатива Конституции.

После этого порядок внесения изменений в Конституцию Украины предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть предварительно одобрен простым большинством (226 народных депутатов).

Во время следующей сессии народные избранники смогут принять документ в целом как закон: для этого понадобится минимум 300 голосов.