Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За законопроект № 3105 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины” в первом чтении проголосовали 179 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

Не хватило и голосов, чтобы направить документ на повторное первое чтение и на доработку авторам.

В пояснительной записке к документу указано, что он предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты в части усиления правоохранительных функций Национальной гвардии, а именно по составлению протоколов об административных правонарушениях, предоставление права проводить личный досмотр, досмотр вещей и т. д.

Целью законопроекта было указано желание усилить потенциал НГУ для обеспечения общественной безопасности.