Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает отмену штрафных баллов для водителей за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2809 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов” проголосовали в первом чтении 318 нардепов, а во втором и в целом – 302 депутата.

“Предлагается исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме”, – говорится в пояснительной записке.

Штрафные баллы были включены в Кодекс об административных правонарушениях в 2015 году. Тогда Верховная Рада проголосовала за видеофиксацию нарушений ПДД.

Предполагалось, что каждому водителю в начале года будут начислять 150 баллов, которые должны сниматься в случае нарушений ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме. За одно нарушение с водителя снималось количество штрафных баллов, предусмотренное соответствующей статьей (например, за превышение скорости – 50 баллов).

Таким образом водитель мог, к примеру, трижды за год превысить скорость и ответить за это лишь виртуальными штрафными баллами.

В пояснительной записке к принятому сегодня законопроекту подчеркивается, что такой подход “не только не способствует соблюдению участниками дорожного движения установленных правил, а наоборот, создает чувство безнаказанности и побуждает к следующим нарушениям”.

Если законопроект будет подписан, штрафы нужно будет оплачивать деньгами.