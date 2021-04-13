Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила за основу проєкт закону № 4636-1 щодо військового поховального ритуалу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 304 народні депутати.

Проєктом закону передбачено, зокрема, визначення порядку поховання загиблих військовослужбовців та інших осіб, визначених законами України із проведенням військового поховального ритуалу.

Організація проведення військового поховального ритуалу, зокрема одержання дозволу від родичів, близьких осіб на організацію поховання за військовим поховальним ритуалом, покладається на начальника гарнізону.

Документ визначає категорії осіб, поховання яких здійснюється у формі військового поховального ритуалу, а саме:

військовослужбовців, які померли (загинули) під час захисту незалежності та територіальної цілісності України або виконання обов’язків військової служби (проходження служби);

померлих або загиблих УБД, які брали безпосередню участь в АТО/ООС;

осіб з інвалідністю внаслідок війни (пп. 1, 11 — 14 ч. 2 ст. 7 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”);

військовослужбовців, які були направлені для участі в миротворчих операціях;

борців за незалежність України у XX столітті (пп. 1-14 ст. 1 ЗУ “Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті”).

Поховальний ритуал не проводиться, якщо зазначені особи загинули внаслідок вчинення ними злочину або самогубства.