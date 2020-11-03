Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в зону боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщают #Буквы.

За проект закона № 3984 проголосовали 279 нардепов.

Документ был инициирован президентом Владимиром Зеленским.

Согласно пояснительной записке, сейчас правоохранители лишены возможности на должном уровне осуществлять оперативно-розыскную деятельность и досудебное расследование уголовных правонарушений на территории проведения операции Объединенных сил.

Это не способствует своевременному и качественному документированию фактов: гибели или ранения граждан Украины и других лиц вследствие обстрелов; проявлений сепаратизма; террористической деятельности; участия лиц в незаконных вооруженных формированиях, их финансирования и поддержки; повреждения зданий и сооружений; загрязнения земли, вод; нарушения прав и свобод человека и гражданина и тому подобное.

Законопроектом предлагается установить обязательность допуска дознавателей, следователей и прокуроров на территорию проведения операции Объединенных сил.

Также предлагается предоставить полномочия командующему Объединенных сил определять порядок их допуска.