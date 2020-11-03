Об этом сообщают #Буквы.

За проект закона № 3984 проголосовали 279 нардепов.

Документ был инициирован президентом Владимиром Зеленским.

Согласно пояснительной записке, сейчас правоохранители лишены возможности на должном уровне осуществлять оперативно-розыскную деятельность и досудебное расследование уголовных правонарушений на территории проведения операции Объединенных сил.

Это не способствует своевременному и качественному документированию фактов: гибели или ранения граждан Украины и других лиц вследствие обстрелов; проявлений сепаратизма; террористической деятельности; участия лиц в незаконных вооруженных формированиях, их финансирования и поддержки; повреждения зданий и сооружений; загрязнения земли, вод; нарушения прав и свобод человека и гражданина и тому подобное.

Законопроектом предлагается установить обязательность допуска дознавателей, следователей и прокуроров на территорию проведения операции Объединенных сил.

Также предлагается предоставить полномочия командующему Объединенных сил определять порядок их допуска.

Верховна Рада 3 листопада

Верховна Рада 3 листопада

Фото: #Буквы

  • Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора Украины передаст Офису прокурора Международного уголовного суда в Гааге новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей относительно “зеленого коридора” для ухода украинских сил под Иловайском.