Физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен единоразовой помощи в связи с карантином. Соответствующий законопроект сегодня поддержала во втором чтении и в целом Верховная Рада.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ №4429 в первом чтении проголосовали 298 нардепов, а во втором – 297.

Народные избранники также поддержали предложение заместителя главы ВР Елены Кондратюк о безотлагательном подписании документа спикером Дмитрием Разумковым.

Законопроект был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно пояснительной записке, документ направлен на “обеспечение финансовой поддержки застрахованных лиц и субъектов хозяйствования”, пострадавших вследствие действия карантина, а также с целью “ослабления административного давления на бизнес”.

Законопроектом предлагается:

• Единоразовая материальная помощь застрахованным лицам. Это единовременная выплата государства в связи с потерей части заработной платы наемными работниками и в связи с потерей части дохода физическими лицами — предпринимателями, работа которых была приостановлена из-за карантина. Сумма выплаты — 8 тысяч гривен.

• Единоразовая материальная помощь субъектам хозяйствования. Это единовременная выплата субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест. Сумма выплаты — до 8 тысяч гривен на одного работника.

• Единоразовая компенсация субъектам хозяйствования. Это единовременная выплата субъектам хозяйствования, которые являются юридическими лицами, с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование наемных работников.

• Для субъектов хозяйствования, работа которых была временно остановлена в результате введения карантина, продлить на период действия карантина и в течение одного месяца со дня его окончания действие договоров аренды государственного и коммунального имущества (срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер).

• В течение срока действия карантина и в течение 6 месяцев после его окончания, обеспечить возможность получения господдержки субъектами малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания.

• Отменить взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина для субъектов хозяйствования, деятельность которых была запрещена в указанный период.

• Не применять во время действия карантина и после его окончания норму о приостановлении действия и аннулировании лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии.

• Включать в страховой стаж период, в течение которого застрахованное лицо получало помощь по частичной безработице (на период карантина).

• С целью недопущения снижения коэффициента заработной платы при исчислении пенсий физическим лицам-предпринимателям предоставить возможность осуществить доплаты к размеру минимального страхового взноса за месяцы частичного уменьшения дохода на период карантина.

Для обеспечения изложенных мер предлагается использовать деньги из COVID-фонда. Для этого предлагается внести изменения в статью 28 закона “О государственном бюджете” на 2020 год (законопроект №4431), которые позволят такое использование средств фонда.