Про це повідомляють #Букви.
За проєкт закону № 3573 проголосували 305 нардепів.
Його ініціатором є Кабінет Міністрів України.
Документом доповнюється ст. 2 закону “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” новою частиною.
Згідно зі змінами, розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, підвищується на 50% (у порівнянні з розміром такої допомоги іншим дітям з інвалідністю).
Зв’язок інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я від вибухонебезпечних предметів встановлюватимуть лікарсько-консультативні комісії закладів охорони здоров’я у порядку, визначеному Кабміном.
Покриття витрат на виплату підвищеної соціальної допомоги здійснюватимуть коштом держбюджету.
“За попередніми розрахунками обсяг коштів, необхідних для виплати підвищеного розміру державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів, становитиме 783,10 тис. грн щорічно”, – зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту.
Після підписання цей закон набере чинності з 1 липня 2021 року.
- У грудні минулого року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, згідно з яким діти-сироти з інвалідністю зможуть жити в прийомних сім’ях та дитбудинках сімейного типу до 23 років.
- Раніше Верховна Рада України ухвалила в повторному другому читанні законопроєкт, що передбачає підвищення соціальних гарантій для дітей-сиріт та дітей під опікою.