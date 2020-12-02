Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, згідно з яким діти-сироти з інвалідністю зможуть жити в прийомних сім'ях та дитбудинках сімейного типу до 23 років.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3594 проголосували 317 народних депутатів.

Метою документа є “поліпшення соціального захисту осіб з-поміж дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність”.

Документом пропонується внести зміни до Сімейного кодексу України та закону “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.

Зміни дозволять дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, продовжувати проживати і виховуватися в прийомних сім’ях (дитячих будинках сімейного типу) після досягнення повноліття – до 23-річного віку (незалежно від того, чи навчаються вони в закладах професійної, професійно-технічної, вищої освіти).

Органи місцевої влади повинні забезпечити надання їм соціальних (соціальна адаптація, денний догляд, соціальна реабілітація та інші), медичних, реабілітаційних та інших послуг.

Згідно з чинним законодавством, діти-сироти з інвалідністю, які не вступили до вузів, можуть перебувати в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу до досягнення 18-річного віку.

До 23 років таке право мають ті діти, які навчаються в закладах професійної, професійно-технічної, вищої освіти.