Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о ходе процессуальных сроков во время действия карантина, установленного правительством для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Законопроект № 3383 поддержали 253 народных депутата Украины.

Проект закона разработан с целью усовершенствования норм Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины в части течения процессуальных сроков во время действия карантина, установленного правительством для предотвращения распространения COVID-19.

Законопроект определяет возможность суда по заявлению участников дела и лиц, не участвовавших в деле, если суд решил вопрос об их правах, интересы и обязанности, возобновлять сроки, установленные в статьях вышеупомянутых процессуальных кодексов, а также продолжать процессуальные сроки, установленные законом или судом, на срок действия карантина.