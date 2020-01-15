Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За документ проголосовали 340 нардепов. Кроме того, парламентарии одобрили сокращенную процедуру подготовки проекта ко второму чтению.
Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей” №2343 доложил глава подкомитета Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Максим Березин. Он отметил, что законопроектом предусматривается урегулировать вопросы:
упорядочении вопросов, связанных с предоставлением отпусков военнослужащим;
уточнения отдельных вопросов реализации права военнослужащих на обеспечение жильем;
приведение терминологии Закона Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей” в соответствии с Законами Украины “Об образовании”, “О высшем образовании” и других законов Украины;
уточнения источников финансового обеспечения мероприятий, связанных с реализацией прав и социальных гарантий военнослужащих, предусмотренных Законом Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей”.
- Верховная Рада Украины приняла в целом проект изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год, предусматривающий направление 2 млрд гривен на новую бюджетную программу “Фонд развития предпринимательства”.