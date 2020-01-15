Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2343 "О внесении изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ проголосовали 340 нардепов. Кроме того, парламентарии одобрили сокращенную процедуру подготовки проекта ко второму чтению.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей” №2343 доложил глава подкомитета Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Максим Березин. Он отметил, что законопроектом предусматривается урегулировать вопросы:

упорядочении вопросов, связанных с предоставлением отпусков военнослужащим;

уточнения отдельных вопросов реализации права военнослужащих на обеспечение жильем;

приведение терминологии Закона Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей” в соответствии с Законами Украины “Об образовании”, “О высшем образовании” и других законов Украины;

уточнения источников финансового обеспечения мероприятий, связанных с реализацией прав и социальных гарантий военнослужащих, предусмотренных Законом Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей”.