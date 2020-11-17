Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, заседание начнется с выступлений и предложений народных депутатов.
После этого с отчетом должен выступить премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: относительно ситуации с коронавирусом в нашей стране, причин введения “карантина выходного дня”, а также использования средств, направленных на борьбу с COVID-19.
Рада рассмотрит проект постановления об отмене “карантина выходного дня” и о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению.
К повторному первому чтению запланировано рассмотрение законопроекта об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
Во втором чтении планируется рассмотреть два законопроекта, которые направлены на погашение налоговых долгов “Укрнафты” на более чем 30 млрд гривен.
Кроме того, для второго чтения предложены законопроекты:
• об упорядочении отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных госадминистраций;
• по защите прав лиц из числа детей-сирот, детей с инвалидностью, лишенных родительской опеки;
• о внесении изменений в закон Украины “О публичных закупках” по закупке природного газа;
• относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавируса.
В первом чтении планируется рассмотреть законопроект об обеспечении равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- В Украине за сутки “карантина выходного дня” полицейские открыли девять уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений. Остановили работу 1355 заведений.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что “карантин выходного дня” – это шанс избежать полного локдауна в стране.