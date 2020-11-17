В Верховной Раде Украины на сегодняшнем пленарном заседании планируют заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля по ситуации с коронавирусом COVID-19, а также рассмотреть постановление об отмене "карантина выходного дня".

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, заседание начнется с выступлений и предложений народных депутатов.

После этого с отчетом должен выступить премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: относительно ситуации с коронавирусом в нашей стране, причин введения “карантина выходного дня”, а также использования средств, направленных на борьбу с COVID-19.

Рада рассмотрит проект постановления об отмене “карантина выходного дня” и о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению.

К повторному первому чтению запланировано рассмотрение законопроекта об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Во втором чтении планируется рассмотреть два законопроекта, которые направлены на погашение налоговых долгов “Укрнафты” на более чем 30 млрд гривен.

Кроме того, для второго чтения предложены законопроекты:

• об упорядочении отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных госадминистраций;

• по защите прав лиц из числа детей-сирот, детей с инвалидностью, лишенных родительской опеки;

• о внесении изменений в закон Украины “О публичных закупках” по закупке природного газа;

• относительно социальной защиты населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавируса.

В первом чтении планируется рассмотреть законопроект об обеспечении равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком.