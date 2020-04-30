Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий присоединение нашей страны к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 0033 проголосовали 304 народных депутата.

Инициатором документа является президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно пояснительной записке к документу, в данный момент вопрос передачи осужденных в страны Южноамериканского и Североамериканского континентов для отбывания наказания в виде лишения свободы урегулирован только с Бразилией.

Присоединение Украины к конвенции даст возможность урегулировать вопросы сотрудничества в этой сфере на многостороннем уровне с рядом государств, с которыми не заключены двусторонние договоры (в частности с США, Канадой, а также с рядом стран Южной Америки).

“Принятие проекта закона позволит гражданам Украины, осужденным к лишению свободы за совершение преступления в государствах-участниках конвенции, отбывать назначенное им наказание в Украине”, – отмечается в записке.

Межамериканская конвенция о выполнении уголовных наказаний за рубежом вступила в силу 12 апреля 1996 года. Ее участниками являются: Аргентина, Белиз, Бразилия, Венесуэла, Канада, Чили, Коста-Рика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Суринам, США, Уругвай, а также Индия, Казахстан, Словакия, Чехия и Саудовская Аравия.

Конвенция открыта для присоединения любого государства.