Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 3851 проголосовали 273 нардепа.
Документ был инициирован президентом Владимиром Зеленским.
Согласно пояснительной записке, целью проекта закона “является внедрение налоговых механизмов для предоставления господдержки сферам культуры, туризма и сектора креативных индустрий с целью недопущения их стагнации для сохранения и создания новых рабочих мест”.
Документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины. Предусмотрено:
• освобождение от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий;
• введение льготной ставки НДС в размере 7 % на культурные услуги (среди таких услуг – проведение экскурсий для групп и отдельных посетителей в музеях, зоопарках и заповедниках; показ спектаклей, постановок, выступлений художественных коллективов, артистов, актеров, кинематографических премьер, культурных мероприятий);
• применение сниженной до 7 % ставки НДС на распространение и показ фильмов, адаптированных в украиноязычной версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха;
• с 1 января 2023-го по 1 января 2025 года – временное освобождение от НДС услуг по распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных на государственном языке на территории Украины и адаптированных в украиноязычной версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха;
• освобождение от НДС ввоза в Украину товаров, являющихся национальным кинематографическим наследием;
• продление до 2025 года освобождения от НДС операций по поставке и производству национальных фильмов;
• до 1 января 2023 года применение пониженной ставки НДС в размере 7 % к операциям по поставке услуг по временному размещению (проживанию), что предоставляются отелями.
- В июне Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 3377, направленный на поддержку сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за распространения коронавируса COVID-19.