Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 3851 проголосовали 273 нардепа.

Документ был инициирован президентом Владимиром Зеленским.

Согласно пояснительной записке, целью проекта закона “является внедрение налоговых механизмов для предоставления господдержки сферам культуры, туризма и сектора креативных индустрий с целью недопущения их стагнации для сохранения и создания новых рабочих мест”.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины. Предусмотрено:

• освобождение от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий;

• введение льготной ставки НДС в размере 7 % на культурные услуги (среди таких услуг – проведение экскурсий для групп и отдельных посетителей в музеях, зоопарках и заповедниках; показ спектаклей, постановок, выступлений художественных коллективов, артистов, актеров, кинематографических премьер, культурных мероприятий);

• применение сниженной до 7 % ставки НДС на распространение и показ фильмов, адаптированных в украиноязычной версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха;

• с 1 января 2023-го по 1 января 2025 года – временное освобождение от НДС услуг по распространению и показу национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных на государственном языке на территории Украины и адаптированных в украиноязычной версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха;

• освобождение от НДС ввоза в Украину товаров, являющихся национальным кинематографическим наследием;

• продление до 2025 года освобождения от НДС операций по поставке и производству национальных фильмов;

• до 1 января 2023 года применение пониженной ставки НДС в размере 7 % к операциям по поставке услуг по временному размещению (проживанию), что предоставляются отелями.