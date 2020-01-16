Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующая поправка была внесена в законопроект № 1210 об изменениях в Налоговый кодекс Украины относительно администрирования налогов. Ее поддержали 340 народных депутатов.

Инициатором поправки стала нардеп от “Голоса” Галина Васильченко.

Согласно поправке, лимиты для физлиц-предпринимателей первой, второй и третьей групп налогообложения повышаются:

• для 1-й группы – с 300 тыс. гривен до 1 млн гривен в год;

• для 2-й группы – с 1,5 млн гривен до 5 млн гривен в год;

• для 3-й группы – с 5 млн до 7 млн гривен в год.

Как отметила во время выступления Васильченко, предыдущие лимиты были установлены еще в 2014 – 2015 годах (когда, например, минимальная заработная плата составляла 1700 гривен).

Правка была необходимо для того, чтобы малый бизнес мог работать легально и не был вынужден прятаться в тени, скрывая реальные лимиты. Ранее если у ФЛП было превышение лимита, такой предприниматель должен был перейти на другую группу или на общую систему налогообложения.

Стоит отметить, что глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (“Слуга народа”) выступил за отклонение поправки. Он аргументировал это тем, что “нужно разработать нормальное решение, а не вставлять эту правку просто в тело закона”.

Заявление Гетманцева ряд нардепов встретили криками “Ганьба!”.