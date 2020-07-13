Верховная Рада в первом чтении проголосовала за существенное ужесточение наказания для водителей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Верховная Рада почтила минутой молчания память погибших в ДТП под Киевом 12 июля.

Председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский сообщил, что Комитет предлагает поддержать законопроект в первом чтении.

Народные депутаты обсудили предлагаемый проект. Выступил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, который призвал поддержать законопроект, отметив, что он “решает много вопросов”. Он также выразил готовность доработать проект ко второму чтению.

Проект Закона №2695 в первом чтении поддержали 282 народных депутата.

Проект предлагает разрешить арест на срок от 10 до 15 суток для причастных к аварии водителей, которые покинули место ДТП. Таких водителей предлагают наказывать 3 400 грн штрафа или лишением прав на срок до 6 месяцев. Сейчас за такое нарушение грозит штраф в размере 255 гривен или общественные работы на 40 часов.

За повторную в течение года езду без ремня безопасности или мотошлема (для мотоциклистов) предлагают арестовывать на срок от 5 до 10 суток или лишением прав на срок от 3 до 10 суток.

За пьяное вождение в законе предусмотрен штраф в размере 10 200 гривен с лишением прав на один год. Повторное в течение года нарушение повлечет 20 400 гривен штрафа с лишением прав на три года или административный арест на срок 10 суток.

Если водитель в течение года совершит правонарушение в третий раз, ему грозит штраф 40 800 гривен с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток (тоже с лишением прав).

Употребление алкоголя или наркотических веществ после ДТП и до освидетельствования повлечет 20 400 гривен штрафа или арест на 15 суток с лишением прав на срок до трех лет.

За ДТП, в результате которого пострадавший получил травмы средней тяжести, планируют наказывать штрафом от 51 до 85 тысяч гривен или арестом на срок до шести месяцев (лишение прав на 5 лет). Сейчас же за правонарушение грозит штраф в размере 3 400 до 8 500 гривен.

Такие же деяния в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения предлагают наказывать лишением свободы на срок до 3 лет (лишение прав от трех до пяти лет).

В случае смерти пострадавшего виновнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет (лишение прав на срок от пяти до восьми лет). Если жертв несколько – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет (лишение прав на срок от пяти до десяти лет).

За превышение скорости более чем на 50 км/ч законопроектом предлагается увеличить штраф с 510 до 3400 гривен.

Документ также отменяет нормы, предусматривающие наложение штрафных баллов на водителей и закрепляет возможность для полицейских использовать технические средства видеозаписи.

В Офисе Президента отметили, что срочность принятия этого законопроекта вызвана количеством нарушений и тяжелых ДТП, вызванных водителями в состоянии алкогольного опьянения, легкостью избежания ими ответственности.