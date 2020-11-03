Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона № 4051 поддержали 311 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, документ разработан “с целью совершенствования правовых отношений в сфере регулирования дистанционной и надомной работы”.

Законопроектом предлагается:

• Разграничить понятия надомного труда и дистанционного труда.

• Установить, что удаленная работа – это когда работа выполняется работником вне помещений работодателя в любом месте по его выбору и с использованием информационно-коммуникационных технологий. А надомная работа – это когда работа выполняется работником по месту его жительства или в других заранее выбранных им помещениях, характеризующихся наличием закрепленной зоны, технических средств.

Таким образом, ключевой особенностью надомного формата работы является то, что рабочее место в этом случае является фиксированным (согласованным с работодателем). Дистанционная работа предусматривает, что работник может сам выбирать и менять место работы, без согласования с руководством (и сам отвечает за организацию безопасных условий труда).

• Позволить работодателю при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте жительства работника или месте по его выбору, где будет выполняться работа.

• Работодатель должен ознакомить не менее чем за два месяца сотрудников с условиями и спецификой перевода на режим гибкого рабочего времени и обеспечить точный учет отработанного времени и контроль за его соблюдением.

• Работник сможет ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя путем обмена электронными документами.

• Предусмотрена возможность устанавливать по письменному, взаимному согласованию режим работы с саморегулирующимся временем начала, окончания и продолжительности рабочего времени в течение рабочего дня (на определенный срок или бессрочно, как при приеме на работу).

• В случае нарушения работником гибкого рабочего времени он может переводиться на общеустановленный режим без предварительного сообщения работодателем о таковом переводе.

• Предусмотреть, что при надомной работе на работников распространяется общий режим работы предприятия, учреждения или организации (если иное не предусмотрено в трудовом договоре).

• Работнику будет предоставлена возможность требовать от работодателя временный (до 2-х месяцев) переход на дистанционную работу в случае, если на рабочем месте по отношению к нему были предприняты действия, содержащие признаки дискриминации.

• Работнику, имеющему ребенка в возрасте до 3 лет или осуществляющему уход за ребенком до достижения им шестилетнего возраста, предоставляется возможность выполнять свою работу на условиях удаленной работы.

• Предусмотрено заключение договоров с работниками о полной материальной ответственности за ущерб, причиненный уничтожением или повреждением оборудования и средств, предоставленных в пользование для выполнения дистанционной работы.

Документ определяет понятие “гибкий режим рабочего времени”. Он может предусматривать: 1) фиксированное время, в течение которого работник обязательно должен присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности (может предусматриваться разделение рабочего дня на части); 2) переменное время, в течение которого работник по своему усмотрению определяет периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности рабочего времени; 3) время перерыва для отдыха и питания.