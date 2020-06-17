Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о ветеринарной медицине.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона № 3318 поддержали за основу 306 нардепов.

Основными целями документа являются: приближение украинского законодательства к актам ЕС (в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом) и внедрение в Украине мировых стандартов в сфере здоровья и благополучия животных.

Законопроект должен урегулировать вопросы:

• благополучия сельскохозяйственных животных, создания для них надлежащих условий содержания;

• регистрации и обращения ветеринарных препаратов;

• применения противомикробных препаратов, минимизации использования антибиотиков в животноводстве;

• уменьшения количества ветеринарных документов, что упростит условия хозяйственной деятельности в области животноводства;

• внедрения бессрочной регистрации ветеринарных лекарственных средств;

• упрощения ввоза живых животных на территорию Украины в определенных случаях;

• повышения ответственности за нарушение законодательства “в сфере ветеринарной медицины и благополучия животных”;

• развития ветеринарной практики.

Как проинформировали в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, законопроект предусматривает следующие ключевые изменения:

1. Уменьшение количества разрешительных документов в области ветеринарной медицины с 5 до 3. Возможность выдавать такие документы получат лицензированные ветеринарные врачи.

2. Существенное сокращение сроков выдачи таких документов – в 30 раз (с одного месяца до одного дня).

3. Возможность выдачи ветеринарных документов и ветеринарных рецептов в электронной форме.

4. Создание базы данных ветеринарного фармакологического надзора. Это будет система, которая позволит оперативно реагировать на угрозы, связанные с применением ветеринарных лекарственных средств и своевременно принимать меры.

5. Унификацию правил осуществления государственного контроля по всей пищевой цепи, что “обеспечит иное качество отношений между бизнесом и государством”.

Ожидается, что эти и другие изменения будут способствовать: усилению защиты животных; повышению ответственности за нарушение законодательства в сфере ветеринарной медицины; созданию лучших условий хозяйствования в отрасли животноводства; развитию частной ветеринарной медицины в сельской местности; международной торговле; производству ветеринарных препаратов и тому подобное.