Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект постановления № 3449 проголосовали 310 нардепов.
Обращение ВР адресовано: Организации Объединенных Наций, Европарламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС (Организации черноморского экономического сотрудничества), правительствам и парламентам государств мира.
Согласно пояснительной записке, в преддверии 18 мая – Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, “Украина в очередной раз должна обратить внимание международного сообщества на нарушения прав крымских татар”.
В обращении Парламента указано, что Россия продолжает вооруженную агрессию против нашей страны, оккупировав часть украинских территорий – Крым и отдельные районы Донбасса.
“Российская Федерация продолжает осуществлять милитаризацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, политику этноцида крымских татар и этнических украинцев в Крыму, включая дискриминационные преследования украинцев, крымских татар и представителей других национальных меньшинств и коренных народов, а также незаконно удерживает граждан Украины в тюрьмах”, – подчеркивается в обращении.
В связи с этим Верховная Рада призывает международные организации, правительства и парламенты других стран:
• признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа и присоединиться 18 мая к почтению памяти жертв этого геноцида;
• задействовать дополнительные меры, направленные на продолжение политики непризнания аннексии Крыма и внедрить международный мониторинг их полного соблюдения;
• усилить давление на государство-агрессора – Россию, “используя все возможные санкционные и политико-дипломатические и экономические механизмы”;
• добиваться от РФ соблюдения норм международного гуманитарного права, прекращения нарушений прав человека в Крыму, в частности прав крымских татар как представителей коренного народа Украины;
• добиваться от России полного и беспрепятственного доступа к временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя конвенционных и мониторинговых органов ООН, Совета Европы, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других международных организаций;
• активно реагировать на новые случаи нарушения прав человека в Крыму путем срочного введения дополнительных санкций, как адресных против ответственных лиц, так и секторальных против Российской Федерации;
• поднимать вопрос восстановления государственного суверенитета Украины над АР Крым и городом Севастополем, прилегающими водами Черного и Азовского морей во время всех коммуникаций на наивысшем уровне с Россией;
• добиваться от РФ, как государства-члена ООН, выполнить приказ Международного суда от 19 апреля 2017 года и отменить незаконные ограничения на право крымских татар сохранить свои представительские институты, включая Меджлис.
- После незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией полуостров вынуждено покинули около 50 тысяч человек.
- Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров почтить невинных жертв депортации, осудить это преступление тоталитарного коммунистического режима и признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа.