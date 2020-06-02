Верховная Рада Украины призвала мировое сообщество признать депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом, а также осудить нарушение Россией прав и свобод в незаконно аннексированном Крыму.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 3449 проголосовали 310 нардепов.

Обращение ВР адресовано: Организации Объединенных Наций, Европарламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС (Организации черноморского экономического сотрудничества), правительствам и парламентам государств мира.

Согласно пояснительной записке, в преддверии 18 мая – Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, “Украина в очередной раз должна обратить внимание международного сообщества на нарушения прав крымских татар”.

В обращении Парламента указано, что Россия продолжает вооруженную агрессию против нашей страны, оккупировав часть украинских территорий – Крым и отдельные районы Донбасса.

“Российская Федерация продолжает осуществлять милитаризацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, политику этноцида крымских татар и этнических украинцев в Крыму, включая дискриминационные преследования украинцев, крымских татар и представителей других национальных меньшинств и коренных народов, а также незаконно удерживает граждан Украины в тюрьмах”, – подчеркивается в обращении.

В связи с этим Верховная Рада призывает международные организации, правительства и парламенты других стран:

• признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа и присоединиться 18 мая к почтению памяти жертв этого геноцида;

• задействовать дополнительные меры, направленные на продолжение политики непризнания аннексии Крыма и внедрить международный мониторинг их полного соблюдения;

• усилить давление на государство-агрессора – Россию, “используя все возможные санкционные и политико-дипломатические и экономические механизмы”;

• добиваться от РФ соблюдения норм международного гуманитарного права, прекращения нарушений прав человека в Крыму, в частности прав крымских татар как представителей коренного народа Украины;

• добиваться от России полного и беспрепятственного доступа к временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя конвенционных и мониторинговых органов ООН, Совета Европы, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других международных организаций;

• активно реагировать на новые случаи нарушения прав человека в Крыму путем срочного введения дополнительных санкций, как адресных против ответственных лиц, так и секторальных против Российской Федерации;

• поднимать вопрос восстановления государственного суверенитета Украины над АР Крым и городом Севастополем, прилегающими водами Черного и Азовского морей во время всех коммуникаций на наивысшем уровне с Россией;

• добиваться от РФ, как государства-члена ООН, выполнить приказ Международного суда от 19 апреля 2017 года и отменить незаконные ограничения на право крымских татар сохранить свои представительские институты, включая Меджлис.