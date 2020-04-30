Верховная Рада Украины поддержала обращение к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций с призывом осудить продолжающуюся агрессию России против нашей страны и аннексию Крыма.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 3068 проголосовали 309 народных избранников.

“Верховная Рада Украины обращается к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций с призывом: осудить действия Российской Федерации, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, как противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права, усиливать политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных государственных границ; продолжать политику непризнания аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь”, – отмечается в тексте обращения.

Нардепы также призвали:

• оказывать давление на Россию как страну, которая грубо нарушает Устав ООН, Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года (Будапештский меморандум), Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма;

• осудить нарушения основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированных РФ территориях Украины;

• использовать возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы в отношении РФ, чтобы эта страна освободила всех незаконно задержанных украинцев;

• требовать от России отказаться от расширения агрессии в Черноморском регионе, практики перекрытия для торгового судоходства значительных районов акватории Черного и Азовского морей под предлогом военных учений, практики блокирования украинских портов;

• требовать от Российской Федерации отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступ к образованию на украинском языке;

• осудить действия РФ по преследованию лиц за выражение взглядов, мнений, религии, участие в мирных собраниях, объединениях, а также требовать обеспечения свободного развития традиций и культурной самобытности на временно оккупированных территориях Украины;

• требовать от РФ прекратить депортацию гражданского населения из временно оккупированного Крыма и города Севастополь и перемещение граждан России на временно оккупированную территорию Украины;

• осудить незаконное сооружение Россией мостового перехода через Керченский пролив;

• требовать от РФ обеспечить беспрепятственный доступ правозащитников на временно оккупированные территории Украины с целью мониторинга за ситуацией в сфере соблюдения прав человека;

• применять все возможные виды санкций к физическим и юридическим лицам, органам государственной власти РФ, органам оккупационной “власти” РФ, которые причастны к оккупационной политике и грубым нарушениям прав человека;

• требовать от России прекратить попытки расширения своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру на временно оккупированных территориях Крыма, использование захваченных украинских предприятий оборонной промышленности;

• требовать от РФ прекратить наращивание присутствия военных сил в Черном и Азовском морях;

• требовать от Российской Федерации прекратить массовые перемещения принадлежащих Украине культурных ценностей с временно оккупированных территорий;

• требовать от РФ предоставить мировому сообществу четкие заверения о неразмещении на временно оккупированных территориях Украины ядерного и другого оружия массового уничтожения;

• отказаться от всех видов военного сотрудничества с Россией, включая проведение совместных военных учений и передачу оборонных технологий.

Авторами документа выступили 12 депутатов-членов комитета по вопросам иностранной политики и межпарламентского сотрудничества.

Теперь это обращение будет безотлагательно направлено парламентам иностранных государств.