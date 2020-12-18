Верховная Рада Украины сегодня приняла в целом законопроект, которым продлила возможность закупки почти 100 медпрепаратов за государственные средства.

Об этом сообщают #Буквы.

За проект закона № 4472 проголосовали 290 нардепов в первом чтении и 282 – во втором.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта “является обеспечение бесперебойного доступа пациентов к лекарственным средствам надлежащего качества за счет средств государственного бюджета по программе медицинских гарантий”.

Речь в первую очередь идет о закупке медицинских препаратов для пациентов с сахарным диабетом и орфанными (крайне редкими) заболеваниями, которые оказались под угрозой.

Так, с 1 января 2021 года должна была вступить в силу статья 10 закона “О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения”. Согласно этой статье, государство может закупать лекарственные средства, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств и программу медицинских гарантий.

Из 238 международных непатентованных названий лекарственных средств, закупка которых в 2020 году осуществляется за счет средств госбюджета, только 139 содержатся в Нацперечне основных лекарственных средств, а остальные 99 отсутствуют.

Таким образом, закупка этих 99 медпрепаратов могла оказаться под угрозой в 2021 году.

Сегодня Рада отсрочила действие статьи 10 на год – до 1 января 2022 года.