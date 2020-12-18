Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона №4464 проголосовали 278 нардепов в первом чтении и 283 – во втором.
Согласно пояснительной записке, документ разработан “с целью повышения уровня социальной защиты работников медицинских учреждений, привлеченных к оказанию медицинских услуг, которые, однако не имеют высшего немедицинского образования”.
Так, до сих пор биологи, микробиологи, вирусологи, биохимики и другие специалисты не получали доплат, установленных с начала осени для всех медиков. И это несмотря на то, что специалисты медицинских лабораторий проводят тестирование населения на СOVID-19.
Согласно документу, биологам, микробиологам, вирусологам, биохимикам, которые задействованы в борьбе с СOVID-19, будут назначены доплаты к зарплате (в размере, определенном для врачей).
Законопроектом также определяется правовой статус профессионалов с высшим немедицинским образованием (биологов, микробиологов, вирусологов, биохимиков и т.д.), которые работают в учреждениях здравоохранения. На них распространят льготы, установленные для медиков (право на надлежащие условия труда, регулярное повышение квалификации, безвозмездное пользование информацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности, сокращенный рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск и т.п.).
Таким образом, специалисты лабораторий, которые проводят тестирование больных COVID-19, получат доплаты и социальные льготы, установленные законом для медиков.
Перечень должностей специалистов с высшим немедицинским образованием определяет Министерство охраны здоровья Украины.
- В МОЗ Украины отмечали, что принятый 15 декабря Парламентом государственный бюджет на 2021 не предусматривает необходимого уровня финансирования медицины. Например, министерство просило Кабинет Министров выделить на вакцинацию от коронавируса 15,1 млрд гривен, однако по факту в госбюджет-2021 заложили на эти цели только 2,6 млрд грн.