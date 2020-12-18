Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о льготах и повышении оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №4464 проголосовали 278 нардепов в первом чтении и 283 – во втором.

Согласно пояснительной записке, документ разработан “с целью повышения уровня социальной защиты работников медицинских учреждений, привлеченных к оказанию медицинских услуг, которые, однако не имеют высшего немедицинского образования”.

Так, до сих пор биологи, микробиологи, вирусологи, биохимики и другие специалисты не получали доплат, установленных с начала осени для всех медиков. И это несмотря на то, что специалисты медицинских лабораторий проводят тестирование населения на СOVID-19.

Согласно документу, биологам, микробиологам, вирусологам, биохимикам, которые задействованы в борьбе с СOVID-19, будут назначены доплаты к зарплате (в размере, определенном для врачей).

Законопроектом также определяется правовой статус профессионалов с высшим немедицинским образованием (биологов, микробиологов, вирусологов, биохимиков и т.д.), которые работают в учреждениях здравоохранения. На них распространят льготы, установленные для медиков (право на надлежащие условия труда, регулярное повышение квалификации, безвозмездное пользование информацией, необходимой для осуществления профессиональной деятельности, сокращенный рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск и т.п.).

Таким образом, специалисты лабораторий, которые проводят тестирование больных COVID-19, получат доплаты и социальные льготы, установленные законом для медиков.

Перечень должностей специалистов с высшим немедицинским образованием определяет Министерство охраны здоровья Украины.