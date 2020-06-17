Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает погашение задолженности, накопившейся на оптовом энергорынке Украины.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект закона № 2386 поддержали 243 народных депутата.

“Закон определяет правовые, экономические и организационные основы, связанные с погашением задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии Украины. Целью настоящего закона является полное погашение задолженности”, – говорится в тексте документа.

Речь идет о задолженности, которая возникла до 1 июля 2019 года на оптовом рынке электрической энергии.

Так, с 1 июля прошлого года произошел переход на новую модель рынка электроэнергии (был запущен рынок “на сутки вперед”, на котором энергокомпании продают электроэнергию для нужд населения и бизнеса на следующий день после сделки; началась продажа электроэнергии на внутрисуточном рынке).

Но у ГП “Энергорынок”, которое до перехода выполняло функции оптового поставщика электроэнергии, остались долги. Кредиторская задолженность компании на 31 августа 2019 года составляла 28,1 млрд грн, а дебиторская – 30,9 млрд грн.

Наибольший удельный вес задолженности ГП “Энергорынок” приходится на государственные предприятия, а именно, ГП “Региональные электрические сети” и ГП “Энергоатом” (по 42 %).

Принятый законопроект как раз направлен на погашение дебиторской и кредиторской задолженности госпредприятия “Энергорынок”.

Документ внедряет следующие механизмы погашением задолженности:

• проведение взаиморасчетов;

• погашение (списание) задолженности;

• уступка права требования или замена стороны в обязательстве;

• установление целевой надбавки к тарифу на распределение электрической энергии местными (локальными) электросетями операторам системы распределения.

Среди прочего, законопроект предусматривает докапитализацию компаний “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” в счет погашения задолженности перед ними предприятия “Энергорынок” (за счет выпуска облигаций внутреннего госзайма).

Списанию подлежит задолженность предприятий угольной отрасли перед ГП “Региональные электрические сети” и ГП “Укринтерэнерго”, а также задолженность этих поставщиков перед “Энергорынком”.