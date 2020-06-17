Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Проект закона № 2386 поддержали 243 народных депутата.
“Закон определяет правовые, экономические и организационные основы, связанные с погашением задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии Украины. Целью настоящего закона является полное погашение задолженности”, – говорится в тексте документа.
Речь идет о задолженности, которая возникла до 1 июля 2019 года на оптовом рынке электрической энергии.
Так, с 1 июля прошлого года произошел переход на новую модель рынка электроэнергии (был запущен рынок “на сутки вперед”, на котором энергокомпании продают электроэнергию для нужд населения и бизнеса на следующий день после сделки; началась продажа электроэнергии на внутрисуточном рынке).
Но у ГП “Энергорынок”, которое до перехода выполняло функции оптового поставщика электроэнергии, остались долги. Кредиторская задолженность компании на 31 августа 2019 года составляла 28,1 млрд грн, а дебиторская – 30,9 млрд грн.
Наибольший удельный вес задолженности ГП “Энергорынок” приходится на государственные предприятия, а именно, ГП “Региональные электрические сети” и ГП “Энергоатом” (по 42 %).
Принятый законопроект как раз направлен на погашение дебиторской и кредиторской задолженности госпредприятия “Энергорынок”.
Документ внедряет следующие механизмы погашением задолженности:
• проведение взаиморасчетов;
• погашение (списание) задолженности;
• уступка права требования или замена стороны в обязательстве;
• установление целевой надбавки к тарифу на распределение электрической энергии местными (локальными) электросетями операторам системы распределения.
Среди прочего, законопроект предусматривает докапитализацию компаний “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” в счет погашения задолженности перед ними предприятия “Энергорынок” (за счет выпуска облигаций внутреннего госзайма).
Списанию подлежит задолженность предприятий угольной отрасли перед ГП “Региональные электрические сети” и ГП “Укринтерэнерго”, а также задолженность этих поставщиков перед “Энергорынком”.
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