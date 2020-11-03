Верховная Рада Украины сегодня направила на повторное второе чтение законопроект "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины". Он предусматривает штрафы для субъектов хозяйствования.

Об этом сообщают #Буквы.

Документ направили на повторное чтение по предложению профильного комитета по вопросам экологической политики. За это проголосовали 290 нардепов.

Законопроектом предлагается ограничить оборот пластиковых пакетов в Украине “с целью улучшения состояния окружающей природной среды и благоустройства территорий”.

Так, предусмотрен запрет на распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг: • сверхтонких пластиковых пакетов; • тонких пластиковых пакетов; • оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Запрет не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты.

Кроме того, ограничения планируется не распространять на сверхтонкие пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), что предназначены для упаковки и/или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и которые распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка.

Пластиковые пакеты, не соответствующие этим требованиям, подлежат утилизации за счет субъекта хозяйствования, который их закупил.

Отдельно прописано, что распространение пластиковых пакетов осуществляется на платной основе. Розничные цены на них не могут быть ниже оптовых цен, по которым соответствующие пакеты были поставлены в точки продаж.

За нарушение требований законодательства в сфере распространения пластиковых пакетов предусмотрена ответственность (штрафы).

Так, нардепы предлагают штрафовать субъектов хозяйствования за распространение сверхтонких, тонких, оксоразлагаемых пластиковых пакетов:

• на сумму от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 – 17 000 грн);

• за повторное нарушение в течение трех лет – в размере от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 – 34 000 грн).

За бесплатное распространение пластиковых пакетов предусмотрен штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 – 3400 грн). А за повторное такое нарушение в течение трех лет – в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 – 8500 грн).