Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Стоит отметить, что в Украине до сих пор нет закона, который бы регулировал обращение гражданского огнестрельного оружия. Нардепы пытались решить этот вопрос своими законопроектами.

Проект закона № 4335 поддержали 88 нардепов, а 4335-1 – 74 народных избранника.

Нардепы также отказались направить оба документа на доработку. Следовательно, они отклонены.

О чем законопроекты

Профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект №4335 авторства ряда нардепов (в частности от “Слуги народа”).

Документ был разработан “с целью законодательного урегулирования отношений, возникающих в сфере обращения в Украине гражданского огнестрельного оружия, боевых припасов к нему, а также конструктивно сходных с оружием и боевыми припасами изделий”.

Предлагалось установить такие категории гражданского огнестрельного оружия:

• А – автоматическое огнестрельное оружие;

• В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);

• С – короткоствольное огнестрельное оружие;

• D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

• Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Кроме того, законопроект предусматривал, что:

• Владельцы определенной категории оружия получат удостоверения по аналогии с удостоверением водителя. В этом документе планировалось указывать категории оружия, которое может приобрести владелец.

• На каждую единицу оружия хотели ввести технический паспорт, в котором указать сведения о владельце и серийный номер оружия.

• Право на пользование оружием гражданские лица могли получить, если нет медицинских противопоказаний, судимости, а также если они не привлекались к административной ответственности в течение последнего года по ряду статей.

• Предполагалось создание Единого государственного реестра гражданского оружия (который должно было контролировать МВД).

• Предполагалось, что оружие можно будет хранить только дома и использовать при необходимости самообороны. Выносить его за пределы квартиры или частного дома запрещалось (исключение – охота в предназначенных для этого угодьях и занятия стрельбой).

Нардепы при обсуждении критиковали тот факт, что в случае принятия этого документа рынок оружия и в дальнейшем будет контролировать МВД Украины.

Как отметила во время выступления нардеп от “Голоса” Александра Устинова, этот основной законопроект №4335 “фактически легализует то, что сейчас на подзаконных актах, когда весь рынок оружия и дальше будет контролироваться исключительно Министерством внутренних дел”.

Автором альтернативного законопроекта №4335-1 является нардеп от “Голоса” Андрей Шараськин. Некоторые его положения совпадали с основным документом.

Различия заключались в следующем:

• Единый государственный реестр гражданского оружия предлагалось передать в управление не МВД, а Министерству юстиции.

• Вводилось понятие “зон, свободных от оружия”, определялись критерии и требования к их обустройству (речь идет, в частности, о помещениях, территории государственных, коммунальных, частных предприятий, учреждений и организаций).

• В основном законопроекте предлагалось определять решениями КМУ “отдельные категории граждан”, которым разрешено ношение “травматического” оружия (сейчас к таким категориям граждан относятся, например, помощники народных депутатов и журналисты). Остальные граждане имеют право исключительно на владение длинноствольных охотничьим оружием. В альтернативном законопроекте, инициатором которого является Шараськин, эти нормы отсутствуют. Вместе с тем “травматическое” оружие приравнивается к огнестрельному по требованиям к обучению, владению им и возрастным ограничением для его получения.

• Регулировалось право на ношение короткоствольного оружия для самозащиты, при условии соблюдения четко определенных требований.

• В основном законопроекте предусматривались изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил, которые возвращали практику награждения оружием любых лиц. В альтернативном законопроекте было прописано, что отличием “Огнестрельное оружие” могут быть награждены за выдающиеся заслуги только лица, проходящие службу в соответствующем ведомстве.

Что сейчас происходит с “правом на оружие” в Украине?

Стоит отметить, что “право на оружие” у укранцев уже есть. Оно, в частности, регламентировано приказом МВД № 622 от 1998 года. В этом документе описан порядок получения разрешения на приобретение, владение, транспортировку оружия для граждан и юридических лиц.

Согласно приказу МВД (статья 12):

• правом приобретения охотничьего гладкоствольного оружия и основных частей к нему пользуются граждане Украины, достигшие 21-летнего возраста;

• охотничьего нарезного оружия и основных частей к нему – достигшие 25-летнего возраста;

• холодного оружия (например, охотничьи ножи), оружия для стрельбы только холостыми патронами и пневматического оружия, а также основных частей к нему – 18-летнего возраста.

Количество оружия, которое может иметь гражданин Украины, не ограничено, однако владелец оружия должен обеспечить его безусловную сохранность.

Короткоствольным огнестрельным оружием может владеть достаточно ограниченный круг лиц (в основном военные и правоохранители). Гражданские лица не могут владеть автоматическим оружием.

Владеть устройством для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия имеют право определенные категории граждан: народные депутаты Украины; работники судебных, правоохранительных органов и их близкие родственники; военнослужащие (кроме проходящих срочную военную службу); журналисты; лица, участвующие в уголовном судопроизводстве; госслужащие, имеющие категории и ранги; члены общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы.

Если говорить о проваленных сегодня законопроектах, то фактически речь шла не о легализации огнестрельного оружия в Украине, а о замене приказа МВД на закон (урегулировании на законодательном уровне).