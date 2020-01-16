Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Законопроект поддержали 338 парламентариев.
В частности, предусмотрены изменения в закон “О регулировании градостроительной деятельности”, которыми разрешается устройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в том числе к подъездам и/или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.
Согласно закону, объект не может быть принят в эксплуатацию в случае, если он не соответствует требованиям строительных норм, государственных стандартов и правил, в том числе по доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
При этом порядок устройства средств беспрепятственного доступа к объектам или их разумного приспособления устанавливает Кабинет Министров.