Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно предвидения возможности "Укравтодора" осуществлять заимствования под государственные гарантии.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее решение поддержали 337 народных депутатов Украины.

Законом предусматривается в 2020 году привлекать кредитные средства коммерческих банковских структур под государственные гарантии.

Проект закона № 2661 предусматривает внести изменения в пункт 3 раздела VI “Заключительные и переходные положения” Бюджетного кодекса Украины относительно предвидения возможности для Государственного агентства автомобильных дорог Украины осуществлять заимствования под государственные гарантии, путем исключения для “Укравтодора” применения части четвертой статьи 17 Бюджетного кодекса Украины, блокировала для агентства такую ​​возможность.

Фото: “Буквы”