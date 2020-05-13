Об этом сообщают #Буквы.
За проект закона № 2679 проголосовал 261 народный депутат.
Законопроект предусматривает оптимизацию сети и функционирования ЦПАУ. В частности, предлагается ликвидировать центры предоставления админуслуг, образованные районными госадминистрациями.
Предоставлять услуги предлагается только в ЦПАУ органов местного самоуправления.
Документ также предусматривает предоставление Правительству полномочий устанавливать требования к ЦПАУ.
Предлагается образовывать центры предоставления админуслуг во всех населенных пунктах, где проживает более 1 тысячи человек. Регулировать вопросы образования ЦПАУ будут объединенные территориальные общины, а старосты будут получать отдельные функции администратора.
Также предлагается усовершенствовать доступ к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме, в частности:
• ликвидировать Единый государственный портал административных услуг;
• создать Единый государственный веб-портал электронных услуг;
• определить полномочия Кабинета Министров по вопросам функционирования Единого государственного веб-портала электронных услуг.
Законопроект предусматривает разрешение на предоставление результатов админуслуг другими видами почтовых отправлений, а не только заказным письмом.
- Ранее Кабинет Министров утвердил перечень услуг, предоставляемых в центрах админслуг во время карантина.