Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Законопроект № 3301 поддержали 274 нардепа.

Проектом закона предусматривается внесение изменений в статьи 289 (Незаконное завладение транспортным средством), 290 (Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины и статью 250 (Проведение негласного следственного (розыскного) действия до вынесения постановления следственного судьи) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Нардепы предлагают заменить в соответствующих нормах слова “нанесли значительный материальный ущерб” на “совершенные в значительных размерах” и “осуществленные в крупных размерах”. Тем самым квалифицирующим признаком определена стоимость автомобилей.

Значительным размером считается сумма от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 105 тыс. 100 до 262 тыс. 750 грн), а крупным размером – более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (более 262 тыс. 750 грн).

Законопроект предусматривает усиление уголовной ответственности за подделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, а также за продажу такого транспортного средства до 1-1,2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 17-20,4 тыс. гривен) либо ограничение свободы на 3 – 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные организованной группой или преступной организацией, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

В существующей редакции подобное нарушение влечет за собой штраф в размере от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 2550-4250 тыс. гривен) или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.