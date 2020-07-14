Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Законопроект № 3301 поддержали 274 нардепа.

Проектом закона предусматривается внесение изменений в статьи 289 (Незаконное завладение транспортным средством), 290 (Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины и статью 250 (Проведение негласного следственного (розыскного) действия до вынесения постановления следственного судьи) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Нардепы предлагают заменить в соответствующих нормах слова “нанесли значительный материальный ущерб” на “совершенные в значительных размерах” и “осуществленные в крупных размерах”. Тем самым квалифицирующим признаком определена стоимость автомобилей.

Значительным размером считается сумма от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 105 тыс. 100 до 262 тыс. 750 грн), а крупным размером – более 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (более 262 тыс. 750 грн).

Законопроект предусматривает усиление уголовной ответственности за подделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, а также за продажу такого транспортного средства до 1-1,2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 17-20,4 тыс. гривен) либо ограничение свободы на 3 – 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные организованной группой или преступной организацией, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

В существующей редакции подобное нарушение влечет за собой штраф в размере от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 2550-4250 тыс. гривен) или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Верховная Рада 14 июля

Верховная Рада 14 июля

Верховная Рада 14 июля

Фото: Ян Доброносов, #Буквы