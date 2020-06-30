Народные депутаты Украины на сегодняшнем заседании планируют рассмотреть во втором чтении законопроект об игорном бизнесе.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Речь идет о законопроекте №2285-д “О государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр”.

Ранее сегодня на согласительном совете спикер Парламента Дмитрий Разумков сообщил, что данный документ будет рассмотрен одним из первых.

“Один из первых – это вопрос о так называемом игорном бизнесе. Его много месяцев готовила рабочая группа и в Офисе президента, и в профильном комитете. Именно эти два института являются главными промоутерами этого направления. И, я надеюсь, что мы сможем эффективно потратить время при рассмотрении этого законопроекта”, – отметил Разумков.

Среди вопросов повестки дня во вторник – президентский законопроект №3734 “О внесении изменений в закон Украины “О высшем образовании” (относительно особенностей поступления в учреждения высшего образования лиц со временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц)”.

Также Рада должна рассмотреть законопроект о внесении изменений в регламент ВР относительно совершенствования электронной формы документооборота в Парламенте.

Есть в повестке дня и проект закона “О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови”.