Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Речь идет о законопроекте №2285-д “О государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр”.
Ранее сегодня на согласительном совете спикер Парламента Дмитрий Разумков сообщил, что данный документ будет рассмотрен одним из первых.
“Один из первых – это вопрос о так называемом игорном бизнесе. Его много месяцев готовила рабочая группа и в Офисе президента, и в профильном комитете. Именно эти два института являются главными промоутерами этого направления. И, я надеюсь, что мы сможем эффективно потратить время при рассмотрении этого законопроекта”, – отметил Разумков.
Среди вопросов повестки дня во вторник – президентский законопроект №3734 “О внесении изменений в закон Украины “О высшем образовании” (относительно особенностей поступления в учреждения высшего образования лиц со временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц)”.
Также Рада должна рассмотреть законопроект о внесении изменений в регламент ВР относительно совершенствования электронной формы документооборота в Парламенте.
Есть в повестке дня и проект закона “О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови”.
- Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) заявило, что законопроект о легализации игорного бизнеса несет “многочисленные коррупционных рисков” и может привести к значительным убыткам государства.
- В январе Парламент принял в первом чтении законопроект № 2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”. Законопроект охватывает сферу деятельности казино и онлайн-казино, проведения букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей, игры в покер в интернете. #Буквы разбирались, что предусматривается документом.