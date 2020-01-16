Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 2285-д проголосовали 260 нардепов: 231 – от “Слуги народа”, 9 – от депутатской группы “За будущее”, 15 – от группы “Доверие”, 5 внефракционных.

Законопроект № 2285-д охватывает сферу деятельности казино и онлайн-казино, проведения букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей, игры в покер в интернете.

Казино предлагается организовывать только в “пятизвездочных” гостиницах, площадь должна составлять не менее 500 квадратных метров.

Исключается положение о возможности размещения залов игровых автоматов и букмекерских пунктов в отдельных зданиях. Залы игровых автоматов предлагается размещать исключительно в отелях (трех-, четырех, пятизвездочных).

Устанавливаются специальные требования о соответствии игорного оборудования, используемого для проведения игр, международным стандартам.

Для казино в Сети предполагается, что сайт должен быть в доменной зоне .UA, а у игрока должна быть возможность установить добровольные ограничения денег и времени.

Букмекерскую деятельность предлагается осуществлять в Интернете или в букмекерских пунктах. Игра в покер, согласно законопроекту, возможна в сети Интернет, а также оффлайн турниры по покеру.

Предусматривается увеличение возраста игрока с 18 до 21 года. Кроме того, устанавливаются требования к игрокам и их идентификации и финансовые санкции за невыполнение таких требований.

Предполагается, что человек сможет сам ограничить себя в праве участвовать в азартных играх на срок от шести месяцев до трех лет. Кроме того, близкие могут попросить суд ограничить право лица участвовать в азартных играх. Для этого планируется создать реестр самоограниченных лиц, доступ к которому не будет открытым.

Контролировать игорный бизнес должен специальный орган – Комиссия по развитию и регулированию азартных игр, подчиненная Правительству. Она будет предоставлять лицензии организаторам азартных игр, будет вести предусмотренные законом реестры, а также установит требования к сертификации игорного оборудования.

Документ предусматривает введение единой системы онлайн-мониторинга. Это должно предоставить возможность государству контролировать деятельность организаторов азартных игр.

Поступления от легализации игорного бизнеса намерены направить на поддержку медицины (в том числе экстренной), спорта и культуры.

Законопроект устанавливает ограничения насчет рекламы азартных игр (в частности относительно внешней рекламы, кроме вывесок).