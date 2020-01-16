Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект закона № 2285-д проголосовали 260 нардепов: 231 – от “Слуги народа”, 9 – от депутатской группы “За будущее”, 15 – от группы “Доверие”, 5 внефракционных.
Законопроект № 2285-д охватывает сферу деятельности казино и онлайн-казино, проведения букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей, игры в покер в интернете.
Казино предлагается организовывать только в “пятизвездочных” гостиницах, площадь должна составлять не менее 500 квадратных метров.
Исключается положение о возможности размещения залов игровых автоматов и букмекерских пунктов в отдельных зданиях. Залы игровых автоматов предлагается размещать исключительно в отелях (трех-, четырех, пятизвездочных).
Устанавливаются специальные требования о соответствии игорного оборудования, используемого для проведения игр, международным стандартам.
Для казино в Сети предполагается, что сайт должен быть в доменной зоне .UA, а у игрока должна быть возможность установить добровольные ограничения денег и времени.
Букмекерскую деятельность предлагается осуществлять в Интернете или в букмекерских пунктах. Игра в покер, согласно законопроекту, возможна в сети Интернет, а также оффлайн турниры по покеру.
Предусматривается увеличение возраста игрока с 18 до 21 года. Кроме того, устанавливаются требования к игрокам и их идентификации и финансовые санкции за невыполнение таких требований.
Предполагается, что человек сможет сам ограничить себя в праве участвовать в азартных играх на срок от шести месяцев до трех лет. Кроме того, близкие могут попросить суд ограничить право лица участвовать в азартных играх. Для этого планируется создать реестр самоограниченных лиц, доступ к которому не будет открытым.
Контролировать игорный бизнес должен специальный орган – Комиссия по развитию и регулированию азартных игр, подчиненная Правительству. Она будет предоставлять лицензии организаторам азартных игр, будет вести предусмотренные законом реестры, а также установит требования к сертификации игорного оборудования.
Документ предусматривает введение единой системы онлайн-мониторинга. Это должно предоставить возможность государству контролировать деятельность организаторов азартных игр.
Поступления от легализации игорного бизнеса намерены направить на поддержку медицины (в том числе экстренной), спорта и культуры.
Законопроект устанавливает ограничения насчет рекламы азартных игр (в частности относительно внешней рекламы, кроме вывесок).
- 19 декабря Верховная Рада Украины направила на доработку законопроект, направленный на легализацию игорного бизнеса.
- Впоследствии Кабинет Министров Украины запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился, чтобы все игорные заведения в стране не работали с 16:00 20 декабря.
- 14 января комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал поддержать в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса.