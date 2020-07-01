Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Нардепы начали рассматривать данный документ во втором чтении вчера, 30 июня, но успели пройти только часть поправок. Общее количество поправок к законопроекту составляет около 3,5 тысяч. Они рассматривались по авторам, а не по очереди.

К этому документу невозможно применить сокращенную процедуру или другие механизмы по ускоренному рассмотрению, поэтому на прохождение всех поправок уйдет несколько дней.

Кроме того, в повестке дня есть проект закона о безопасности и качестве донорской крови и ее компонентов, а также законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли кинопроизводства.

В повторном первом чтении предлагается рассмотреть проект закона относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли.

Помимо этого, в повестку дня включены законопроекты о социальной защите населения в период карантина; о меценатской деятельности в сфере спорта; о нотариате и прочие.