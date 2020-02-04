Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2255 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании национального органа интеллектуальной собственности".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За него проголосовали 307 нардепов.

Законопроектом предполагается создать Национальный орган интеллектуальной собственности Украины (НОИС) как юридическое лицо публичного права (государственную организацию), что относится к сфере управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства (Минэкономики). Минэкономики будет обеспечивать формирование и реализовывать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности, а НОИС выполнять отдельные публичные функции (властные полномочия) по реализации государственной политики (выдача охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности).

Проектом предлагается, что функции НОИС будет выполнять государственная организация, которая будет создана на базе государственного предприятия “Украинский институт интеллектуальной собственности”.

Прозрачность деятельности НОИС будет обеспечиваться путем проведения внешнего аудита (финансового и управленческого) обнародования сметы финансов, направленных на обеспечение развития и функционирования государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности и направлений их использования; проведения электронных публичных закупок, осуществляемых за счет государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности; устранение условий для коррупционных рисков в результате минимизации субъективного фактора в принятии решений (широкое внедрение автоматизации процессов регистрации сделок, совершение их в режиме реального времени); принятия решений в результате широкого социального диалога и с учетом общественного мнения; проведение общественного и профессионального мониторинга деятельности указанного органа.

Финансирование деятельности НОИС будет осуществляться за счет сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности (сейчас эти сборы зачисляются в учреждения, осуществляет рассмотрение и экспертизу заявок, поданных с целью получения охранных документов на объекты интеллектуальной собственности ).