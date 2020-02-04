Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За него проголосовали 366 парламентариев.
Законом предусматривается возможность не платить единый социальный взнос предпринимателям, если они не имеют дохода в определенном отчетном периоде.
Законопроектом, в частности, предлагается внести изменения в статьи 4 и 7 Закона Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”, а именно:
дополнить перечень лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ, лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью. Такие лица смогут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования;
освободить лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, от уплаты за себя ЕСВ при условии взятия их на учет в качестве физических лиц-предпринимателей и осуществления ими одного вида деятельности одновременно в качестве ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность;
отменить обязательства для физических лиц-предпринимателей (кроме избравших упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер ЕСВ в случае отсутствия деятельности, то есть через три месяца, в которых не было получено дохода (прибыли).
- Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщала о “небольшом недовыполнении” госбюджета в 2020 году и уверяла, что “причин для беспокойства нет”.
- Государственный бюджет за 2019 год был сведен с дефицитом 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП.