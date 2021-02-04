Об этом сообщают #Буквы.
Документ № 3318 поддержали 305 нардепов.
Законопроект является евроинтеграционным.
Согласно пояснительной записке, он разработан “с целью системного и комплексного регулирования общественных отношений по защите здоровья и обеспечению благополучия животных, ветеринарной практики, производства, обращения и применения ветеринарных препаратов с учетом международных обязательств Украины, в частности в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС”.
Как проинформировали в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, над разработкой этого закона более трех лет работали специалисты Минэкономики, Госпродпотребслужбы, представители бизнес-ассоциаций, а также народные депутаты.
Законопроект имплементирует 14 актов Евросоюза.
В министерстве отметили, что “внедрение в Украине стандартов ЕС позволит производителям животноводческой продукции получить еще больше конкурентных преимуществ для выхода на международные рынки”.
Проект закона:
• Является дерегуляционным – существенно сокращает количество и сроки выдачи ветеринарных документов, предусматривает бессрочную регистрацию ветпрепаратов.
• Обеспечивает диджитализацию соответствующей сферы отношений (разрешает выдачу разрешительных документов, а также рецептов на ветпрепараты в электронном виде).
• Усиливает защиту в Украине интеллектуальных прав на изобретенные новые ветеринарные препараты.
• Усиливает ответственность за нарушения в сферах ветеринарной медицины и благополучия животных.
- Ранее президенты Евросовета и Еврокомиссии анонсировали всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в этом году.