Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект "О ветеринарной медицине".

Об этом сообщают #Буквы.

Документ № 3318 поддержали 305 нардепов.

Законопроект является евроинтеграционным.

Согласно пояснительной записке, он разработан “с целью системного и комплексного регулирования общественных отношений по защите здоровья и обеспечению благополучия животных, ветеринарной практики, производства, обращения и применения ветеринарных препаратов с учетом международных обязательств Украины, в частности в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС”.

Как проинформировали в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, над разработкой этого закона более трех лет работали специалисты Минэкономики, Госпродпотребслужбы, представители бизнес-ассоциаций, а также народные депутаты.

Законопроект имплементирует 14 актов Евросоюза.

В министерстве отметили, что “внедрение в Украине стандартов ЕС позволит производителям животноводческой продукции получить еще больше конкурентных преимуществ для выхода на международные рынки”.

Проект закона:

• Является дерегуляционным – существенно сокращает количество и сроки выдачи ветеринарных документов, предусматривает бессрочную регистрацию ветпрепаратов.

• Обеспечивает диджитализацию соответствующей сферы отношений (разрешает выдачу разрешительных документов, а также рецептов на ветпрепараты в электронном виде).

• Усиливает защиту в Украине интеллектуальных прав на изобретенные новые ветеринарные препараты.

• Усиливает ответственность за нарушения в сферах ветеринарной медицины и благополучия животных.