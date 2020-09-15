Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в зону боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Законопроект № 3984 поддержали 292 нардепа.

Документ был инициирован президентом Владимиром Зеленским.

Как объяснил, представляя законопроект, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, начиная с 2014 года правоохранители “лишены возможности на должном уровне осуществлять оперативно-розыскную деятельность и досудебное расследование уголовных правонарушений на территории проведения Антитеррористической операции, с 2018 года – операции Объединенных сил”.

“В результате на территории проведения ООС своевременно не осуществляются поиск и фиксация данных о нарушении прав и свобод граждан Украины: в частности, о гибели или ранении в результате обстрелов, проявлениях сепаратизма, террористической деятельности, участии в незаконных вооруженных формированиях и их финансировании”, – отметил Стефанчук.

Законопроектом предлагается установить обязательность допуска дознавателей, следователей и прокуроров на территорию проведения операции Объединенных сил, предоставить полномочия командующему Объединенных сил определять порядок их допуска.

Также документом предлагается обязать органы государственной власти “использовать механизмы международного сотрудничества для привлечения виновных лиц к ответственности за преступления против мира и человечности”.