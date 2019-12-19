Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, сразу же после начала утреннего заседания был объявлен получасовой перерыв по требованию фракций “Батькивщины” и “Голоса”. Спикер Парламента Дмитрий Разумков собрал лидеров фракций на совещание.

“Перерыв нужен для того, чтобы конструктивно выйти на сегодняшнее голосование по чувствительным вопросам: Избирательный кодекс, игорный бизнес, то есть, чтобы не было блокировок трибуны нужно согласовать позиции”, – отметил в комментарии журналистам член фракции “Голоса” Ярослав Юрчишин.

Перед началом заседания ВР ряд нардепов от “Слуги народа” расположились у входа в президиум и вблизи трибуны ВР, а также блокировали саму трибуну, чтобы исключить срыв работы Парламента.

Во время перерыва, который в итоге затянулся на два часа, “слуги народа” продолжали находиться у трибуны.

Примерно в 11:55 Дмитрий Разумков возобновил заседание и поставил на голосование предложение отменить традиционный перерыв с 12:00 до 12:30. Это было поддержано нардепами.

Сейчас депутаты рассматривают законопроект, который должен подчинить НКРЭКУ Правительству.