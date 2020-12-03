Об этом сообщает корреспондент #Букв.

С инициативой о перенесении рассмотрения документа выступил глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

“Я предлагаю перенести рассмотрение вопроса по законопроекту №4142 и перейти дальше по повестке дня”, – заявил он.

Это предложение было поддержано.

Стоит отметить, что указанный законопроект инициировала группа депутатов от “Слуги народа”, “Голоса”, ОПЗЖ, “Батькивщины” и депутатской группы “Партия “За майбутне”.

При этом среди нардепов от “Слуги народа” нет однозначной позиции по документу. Это следует из переписки в чате, которую удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

Так, нардепов попросили “указать свою предварительную позицию” относительно поддержки законопроекта. Один из “слуг” сразу дал понять, что голосовать за него не собирается.

Кроме того, в “Слуге народа” отмечали, что не смогли убедить проголосовать за документ своих депутатов.

“Даже членов нашей фракции вчера не убедили, а законопроект касается миллионов людей. У меня уже несколько сотен писем от граждан о “геноциде” и так далее. И не списать это на политических оппонентов, деятельность их телеканалов и т.д. У нас действительно в стране преобладает негативное отношение к вакцинации, его менять нужно. Законопроект при всех его плюсах не решает по факту проблему”, – подчеркивалось во время дискуссии “слуг” в чате.

Законопроектом предлагается сместить приоритет от лечения к политике укрепления здоровья и профилактики болезней. Одной из главных новаций документа является переход “к презумпции согласия на вакцинацию”.

Как отмечал один из авторов законопроекта – нардеп от “Слуги народа”, глава комитета ВР по вопросам здоровья нации и медицинской помощи Михаил Радуцкий в блоге на сайте издания LB.ua, законопроект предоставляет Правительству право принимать решение о проведении дополнительных профилактических прививок населения при угрозе эпидемии инфекционной болезни.

Кроме того, Кабмин должен будет определять перечень стран, пребывание в которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями (чтобы посетить эту страну, гражданину Украины необходимо будет сделать профилактическую прививку).

По словам Радуцкого, в случае принятия законопроекта, обязательная прививка потребуется в двух случаях: • для получения разрешения на посещение учебного заведения: • для представителей некоторых профессий, которые могут распространять инфекционные болезни.

По словам нардепа, схожие нормы по проведению вакцинации населения в том или ином виде есть и в других законодательных актах.

Абсолютным новшеством является то, что к 10 инфекциям, которые есть в календаре прививок, добавляется еще один антиген – пневмококковая инфекция.

Кроме того, “на законодательном уровне урегулируется вопрос презумпции согласия на проведение профилактических прививок”.

“Сегодня гражданин должен заполнить заявку на проведение вакцинации. Законопроект предлагает заполнять документы только если человек не согласен делать прививки. В этом случае врач составляет соответствующий акт о том, что гражданин осознает все риски при отказе. То есть людей по-прежнему никак не принуждают проходить вакцинацию – только упрощается процедура для тех, кто желает пройти прививки, и больше внимания уделяется работе с теми, кто отказывается”, – утверждал Радуцкий.