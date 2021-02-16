Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект, которым возобновляются конкурсы на занятие должностей государственной службы.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4531 проголосовали 289 народных депутатов.

Как известно, конкурсы были отменены на период карантина (соответствующий законопроект об изменениях в госбюджет 2020 года принял Парламент в апреле прошлого года).

За это время более 22 000 человек были назначены без конкурсов (более 10% от общего количества госслужащих).

Согласно законопроекту, конкурсы на должности, занятые лицами, с которыми заключили контракты на госслужбу на период действия карантина, объявляются:

• на должности госслужбы категории “А” – в течение шести месяцев со дня вступления в силу документа;

• на должности госслужбы категорий “Б” и “В” – в течение девяти месяцев со дня вступления в силу закона.

Контракты о прохождении госслужбы на период действия карантина, заключенные до вступления в силу этого закона, будут действовать до назначения на должность лица по результатам конкурса, но не более:

• для должностей госслужбы категории “А” – пяти месяцев со дня вступления в силу данного закона;

• для должностей госслужбы категорий “Б” и “В” – в течение одного года со дня вступления в силу данного закона.

Исключается необходимость повторного прохождения госслужащими, которые выигрывают конкурс, специальной проверки в случае их дальнейшего назначения (без разрыва деятельности) на эту же или другую должность государственной службы, а также на должность в органах местного самоуправления.

Стоит отметить, что в законопроект пытались внести поправки, расширяющие полномочия исполняющих обязанности министров. Одна из правок должна была вернуть и.о. ряд полномочий, в частности право на назначение заместителей и глав предприятий. В зале ее провалили.

Еще одна правка предусматривала, что “одна и та же кандидатура на должность члена Кабинета Министров не может быть представлена более трех раз в течение года, а также трижды подряд в течение текущего созыва Верховной Рады Украины”. Она также не нашла поддержки среди нардепов.

В зале звучали заявления, что эти поправки вносятся под одну кандидатуру – и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

В ответ заместитель главы фракции “Слуги народа” Александр Корниенко заявил, что “надо полноценные давать полномочия исполняющему обязанности и начинать делать правильную реформу в министерстве”.

В результате 321 голосом “за” была поддержана поправка №13 главы комитета ВР по вопросам экономического развития, нардепа-“слуги” Дмитрия Наталухи.

“Она позволяет исполняющему обязанности подписывать бюджетные ведомости и другие финансовые документы, необходимые для выплаты зарплат, в том числе шахтерам и другим работникам. Но я считаю, что и.о. министра является функцией, которая должна обеспечить транзит от одного министра к другому. И министерство не может в процессе этого транзита лишиться государственной собственности и государственных предприятий”, – заявил Наталуха, представляя правку.

Ею частично расширяются полномочия и.о. министров. Согласно правке, и.о. министра предоставляется право:

• управлять деятельностью министерства;

• определять приоритеты работы министерства и пути выполнения возложенных задач, утверждать планы работы министерства, отчеты об их выполнении;

• вносить на рассмотрение Кабинета Министров Украины предложения согласовать назначение руководителя территориального органа министерства, другого центрального органа исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется министром, руководителя предприятия, учреждения, организации, принадлежащих к сфере управления этого министерства;

• отменять полностью или частично акты территориальных органов министерства;

• поднимать в установленном порядке вопрос о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности первого заместителя, заместителей министра и государственного секретаря министерства;

• определять обязанности первого заместителя министра, заместителей министра, распределять полномочия министра между первым заместителем министра и заместителями министра, которые они осуществляют в случае его отсутствия;

• принимать решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство;

• подписывать приказы министерства.

Правка предусматривает, что только через 60 дней, если все еще не будет назначен министр, аннулируются указанные полномочия и.о. министра.

В правке также прописано, что “запрещается возложение обязанностей министра на лицо, кандидатура которого на должность соответствующего министра была отклонена Верховной Радой Украины текущего созыва”.

“Мы видели более широкие полномочия – назначение заместителей министра, первого заместителя, руководителей государственных предприятий. Но здесь зал решает”, – заявил Корниенко, комментируя эту правку.