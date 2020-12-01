Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, которым на 1 год переносится введение кассовых аппаратов (РРО) для физлиц-предпринимателей – до 1 января 2022 года.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За документ № 4439-д проголосовали в первом чтении 320 нардепов, а во втором – 319. Он является компромиссным и согласованным всеми фракциями.

Законопроектом предусмотрено:

1. Перенесение фискализации до 1 января 2022 года. То есть до 1 января 2022 года будет отсрочено обязательное применение РРО (кассовых аппаратов) для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога 1 – 4 групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает 220 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. Это не касается предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах с высокими рисками уклонения от налогообложения (“рисковые” виды деятельности).

2. Отмена кэшбека (отменяется возможность выплаты покупателю компенсации 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) в случае нарушения продавцом законодательства по РРО).

3. Все лимиты привязываются к минимальной заработной плате, в том числе лимиты фискализации (как отметил один из инициаторов документа Ярослав Железняк, “если экономика будет расти – будут расти лимиты”). Речь идет о предельных объемах доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения:

• К первой группе будут отнесены предприниматели, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года. • Ко второй группе – предприниматели, объем годового дохода которых не превышает 834 размера минимальной заработной платы. • К третьей группе – предприниматели, у которых в течение календарного года объем дохода не превышает 1167 размеров минимальной зарплаты.

4. Вносятся изменения в перечень “рисковых” видов деятельности, для которых РРО обязательны уже в 2021 году. Список был существенно сокращен – в него теперь входят:

• реализация технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту; • реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставление платных услуг в сфере здравоохранения; • реализация ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

Из перечня “рисковых” исключили: реализацию товаров (предоставление услуг) через Интернет; розничную торговлю бывшими в употреблении товарами в магазинах; деятельность ресторанов, кафе, ресторанов быстрого обслуживания; деятельность туристических агентств, туристических операторов; деятельность гостиниц и подобных заведений временного размещения; реализацию текстиля (кроме реализации за наличные средства на рынках), деталей и принадлежностей для автотранспортных средств в соответствии с перечнем, утверждаемым Кабинетом Министров.

5. Отменяются штрафы за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, а также за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.

6. Продлевается на год (до 1 января 2022 года) применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании регистраторов расчетных операций.

Во время выступления Железняк заверил, что “мораторий на проверки бизнеса никто до конца карантина отменять не будет”.